Гендиректор "Трактора": "Мы не заморозили границы нашей команды"

Генеральный директор "Трактора" Борис Видгоф прокомментировал расторжение контракта с нападающим Игорем Полыгаловым, а также рассказал о трансферных планах клуба.

– ​Ну, скажем, не договорились об условиях, – рассказал функционер в эфире "31 канал Челябинск". – Здесь можно подчеркнуть другой момент, что вместо Полыгалова мы подписали контракт с Поповым. Нам это и выгоднее, во-вторых – он свой, он моложе. Ему 31, а Полыгалову – 33. Это все набор моментов.

– Клуб может позволить себе пятерых легионеров, у нас – четыре. Пятого не будет?

– У нас есть пятый – Ник Бэйлен, но он не считается легионером, потому что у него белорусский паспорт. Ник, кстати, уже тоже стал своим, в этом меня все поддержат. И у нас сейчас пока четыре легионера. Это одна из наших возможностей как-то усилиться. Мы не заморозили границы нашей команды, кто-то не справится, у кого-то не получится, кто-то решит, что ему надо поменять клуб, и так далее. Это живой организм, и миграция – это нормально.