Иван Савин: «Трактор» способен выиграть Кубок Гагарина в ближайшее время"

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин в интервью «СЭ» выразил уверенность в том, что челябинский клуб способен выиграть Кубок Гагарина.

— Когда «Трактор» выиграет Кубок Гагарина?

— У меня есть внутреннее убеждение, что «Трактор» способен выиграть Кубок Гагарина в ближайшее время. Но, безусловно, для этого должны сойтись многие обстоятельства.

— В нынешнем сезоне это реально?

— Вполне. Я считаю, у нас сбалансированная команда по всем линиям: есть вратарь, хорошее креативное нападение, надежная линия обороны. Есть опытные ребята, которые уже проходили далеко в плей-офф, пусть и в других командах.