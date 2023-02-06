Гендиректор «Торпедо» Харламов заявил, что сложностей с переподписанием контракта Ларионова не будет
Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов ответил на вопрос о подписании контракта с главным тренером Игорем Ларионовым.
«Мы много общались с Игорем Николаевичем перед его назначением. Его философия была понятна, мы понимали, что он хочет получить в перспективе. Оставалось только воплотить все задумки в реальность. Помощники также подбирались под эти цели, они играют важную роль. Наша долгосрочная стратегия изначально подразумевала, что команда будет играть в современный, атакующий хоккей.
У нас сейчас строится новая ледовая арена, в которую в 2025 году по плану мы должны переехать. К тому времени молодой, перспективный коллектив должен набраться опыта, и у нас должна быть боеспособная команда, способная бороться за самые высокие места. Контракты хоккеистов и тренеров изначально подписываются под эти цели. Да, соглашения с тренерским штабом истекают в 2024 году, но это чисто технический момент. Думаю, сложностей с переподписанием не будет», — приводит Metaratings.ru слова Харламова.
Ларионов был назначен на пост главного тренера «Торпедо» в мае 2022 года. Под его руководством клуб из Нижнего Новгорода занимает второе место в турнирной таблице Запада, набрав 82 очка в 59 встречах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|44
|16
|93
|2
|Торпедо
|59
|39
|20
|82
|3
|ЦСКА
|59
|37
|22
|81
|4
|Локомотив
|61
|36
|25
|80
|5
|Динамо М
|59
|34
|25
|77
|6
|Витязь
|59
|31
|28
|70
|7
|Северсталь
|59
|25
|34
|62
|8
|Динамо Мн
|60
|24
|36
|61
|9
|Спартак
|59
|25
|34
|58
|10
|Куньлунь
|60
|20
|40
|45
|11
|Сочи
|58
|7
|51
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|60
|34
|26
|77
|2
|Сибирь
|60
|36
|24
|77
|3
|Автомобилист
|58
|32
|26
|73
|4
|Металлург
|59
|31
|28
|72
|5
|Авангард
|59
|33
|26
|72
|6
|Сал. Юлаев
|59
|30
|29
|69
|7
|Адмирал
|59
|29
|30
|67
|8
|Амур
|59
|28
|31
|63
|9
|Нефтехимик
|60
|28
|32
|61
|10
|Барыс
|62
|26
|36
|59
|11
|Трактор
|60
|25
|35
|59
|7.02
|15:30
|
Сибирь – Трактор
|- : -
|7.02
|17:00
|
Автомобилист – Витязь
|- : -
|7.02
|17:00
|
Металлург – СКА
|- : -
|7.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – ЦСКА
|- : -
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Амур
|- : -
|7.02
|19:00
|
Нефтехимик – Ак Барс
|- : -
|7.02
|19:00
|
Северсталь – Куньлунь
|- : -
|7.02
|19:00
|
Торпедо – Адмирал
|- : -
|7.02
|19:10
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -
|7.02
|19:30
|
Динамо М – Сочи
|- : -