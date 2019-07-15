Гендиректор "Тамбова": "Осуждать Жердева за прошлое не будем"

Генеральный директор "Тамбова" Сергей Касьянов прокомментировал "СЭ" возможное подписание контракта с двукратным чемпионом мира Николаем Жердевым.

– Пока достигнута устная договоренность о приглашении Жердева на сбор, – заявил Касьянов. – Официальная информация появится в скором времени. Завтра-послезавтра мы встретимся с Николаем и подпишем контракт. Осуждать человека за прошлое мы не будем. Хочется верить в Жердева. (Евгений Белоусов)

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