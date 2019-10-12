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Гендиректор «Сочи» объяснил отставку Зубова

16:00
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Как сообщал «СЭ», главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оставил свой пост. Генеральный директор клуба Сергей Воропаев объяснил чем было вызвано это решение.

— «Сочи» идет на десятом месте в таблице Западной конференции КХЛ, отставая от зоны плей-офф на одно очко — приводит слова Воропаева ТАСС. — Команда потерпела три поражения подряд и семь — в восьми последних играх.

Турнирную ситуацию все знают, мы проиграли пять из последних шести матчей. Из-за спортивных результатов решились на перестановки.

На данный момент не рассматриваем никаких кандидатов на пост главного тренера, Береснев будет работать. Все члены штаба Зубова остаются.

Зубов возглавил «Сочи» в марте 2017 года, под его руководством клуб два года подряд выходил в плей-офф КХЛ.

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6993146

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