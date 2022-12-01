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Сегодня, 12:36

Гендиректор «Сибири»: «С картами таро и магией мы никак не пересекаемся»

Виталий Косик
Корреспондент
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Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский рассказал секреты сильного выступления команды из Новосибирска.

«На самом деле никакого феномена нет. Мы готовились к сезону и идем пока без серьезных потрясений, как в прошлом году, травм и прочего. Дай бог не сглазить. Нам удается поддерживать форму благодаря работе тренеров. Нет, с картами таро и магией мы никак не пересекаемся. Правильно распределили нагрузку, и у нас достаточно длинная скамейка в этом году. Удается ротировать состав, поддерживать уровень физической готовности игроков», — цитирует Фастовского Metaratings.ru.

30 ноября «Сибирь» переиграла «Ак Барс» (6:3) и одержала шестую победу в последних семи матчах. Сибиряки занимают третье место в таблице Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ. По итогам 39 игр команда набрала 49 очков.

Источник: https://metaratings.ru/blog/fastovskiy-ob-uspekhakh-sibiri-v-khl-2022-2023/
КХЛ
ХК Сибирь
Кирилл Фастовский
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