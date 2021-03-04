Гендиректор «Сибири» рассказал, какие игроки могут остаться в клубе на следующий сезон

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подвел итоги сезона 2020/2021 и рассказал о потенциальных изменениях в клубе.

«Все решения по кандидатуре генерального директора и главного тренера будут в конце апреля на попечительском совете, если не будет каких-то экстренных тем и он не соберется раньше.

Оценка сезона определяется результатом. Все остальное — лирика. Конечно, итоги сезона неудовлетворительные. Другой оценки и быть не может. Могу сказать, что в межсезонье «Сибирь» существенно обновится и, безусловно, омолодится", — сказал Фастовский.

Руководитель команды рассказал о ситуации с бюджетом «Сибири» на следующий сезон: «Если говорить о бюджете, то я думаю, что порядок цифр в нем не изменится».

«Мы ведем переговоры с Олегом Ли, Ефимом Гуркиным и Харри Сятери. Сейчас будем серьезно размышлять над будущим О'Делла. Он продолжает восстанавливаться дома в Оттаве. По Йокипакке, у которого также остался еще один сезон по контракту, будем принимать решение», — отметил Фастовский.

«Сибирь» заняла 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не пробилась в плей-офф.

(Иван Богун)