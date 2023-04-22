Гендиректор «Сибири» Фастовский: «Дэвид — гражданин РФ. Он свободно владеет русским»
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал подписание контракта с новым тренером команды Дэвидом Немировски.
— Мы еще обсуждаем тренерский штаб с Дэвидом. Безусловно, его слово основное. Он предлагает свои кандидатуры. Думаю, формирование штаба — это не такая сложная задача. Вариантов и предложений много. Здесь главное сделать правильный выбор.
— Вам уже припоминают слова о том, что вы не работаете с тренерами-легионерами. Немировски — человек с российским менталитетом?
— Во-первых, Дэвид — гражданин РФ, и это самое главное. Во-вторых, он абсолютно свободно владеет русским. Когда я говорил, что не работаю с иностранцами, то речь шла именно о тренерах, которые живут и думают на другом языке — это очень сложно для коммуникация с хоккеистами. Тем более, что сейчас останется всего три легионера.
Считаю, что для досконального понимания и обсуждения нужно говорить на одном языке. В этом плане Дэвид идеально подходит нам. Его внутренняя ментальность не совсем российская, но большую часть карьеры он провел здесь. Как игрок и тренер, он не является для нас кем-то приезжим на пустое место.
|Западная конференция
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|СКА
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|105
|2
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|25
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|Локомотив
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|27
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|42
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|27
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|Куньлунь
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|21
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|68
|11
|57
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|1 - 2
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|23.04
|17:00
|
ЦСКА – Ак Барс
|- : -