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Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил о готовности подписывать легионеров из Европы через год

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об интересе к ряду легионеров и выразил надежду на потепление отношений между Россией и европейскими странами.

— Логан Браун в сфере ваших интересов?

— Такое предложение было. Мы смотрели его, обсуждаем. Подождите, мы примем какие-то решения. Предложения есть, но их не так много.

— Все считают, что Ремпала не будет. Можно найти нового Ремпала.

— У меня вчера был разговор с одним агентом, и был поставлен такой вопрос: «А заглядываете ли в будущее на сезон вперед?» Мы сейчас начнем готовиться к тому, чтобы рассматривать и европейский рынок. По окончании СВО решение еще не принято, но периферия начинает уже к этому готовиться. Когда мы были в Екатеринбурге, западные посольства уже заказывали клининговые компании, чтобы сделать уборку и приготовиться. Поэтому, думаю, агенты уже начинают об этом думать.

Ринат Баширов.«Через год мы будем приглашать европейцев. Западные посольства уже готовятся». Интервью гендиректора «Салавата»

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ХК Салават Юлаев
Ринат Баширов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 19
2 Нефтехимик 12 7 5 16
3 Ак Барс 12 7 5 15
4 Салават Юлаев 11 6 5 13
5 Барыс 11 6 5 12
6 Автомобилист 11 5 6 12
7 Трактор 10 5 5 10
8 Авангард 10 5 5 10
9 Амур 10 4 6 9
10 Адмирал 11 3 8 9
11 Сибирь 11 3 8 8
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1 Локомотив 12 9 3 18
2 ЦСКА 12 9 3 18
3 Торпедо НН 11 8 3 16
4 СКА 10 8 2 16
5 Шанхай Дрэгонс 9 6 3 13
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3.10 17:00 Северсталь – Шанхай Дрэгонс 2 : 1 ОТ
3.10 17:00 СКА – Адмирал 6 : 5 Б
3.10 17:00 ЦСКА – Динамо М 4 : 3 Б
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3.10 19:30 Сочи – Торпедо НН 0 : 6
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