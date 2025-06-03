Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил о готовности подписывать легионеров из Европы через год

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об интересе к ряду легионеров и выразил надежду на потепление отношений между Россией и европейскими странами.

— Логан Браун в сфере ваших интересов?

— Такое предложение было. Мы смотрели его, обсуждаем. Подождите, мы примем какие-то решения. Предложения есть, но их не так много.

— Все считают, что Ремпала не будет. Можно найти нового Ремпала.

— У меня вчера был разговор с одним агентом, и был поставлен такой вопрос: «А заглядываете ли в будущее на сезон вперед?» Мы сейчас начнем готовиться к тому, чтобы рассматривать и европейский рынок. По окончании СВО решение еще не принято, но периферия начинает уже к этому готовиться. Когда мы были в Екатеринбурге, западные посольства уже заказывали клининговые компании, чтобы сделать уборку и приготовиться. Поэтому, думаю, агенты уже начинают об этом думать.