Гендиректор «Салавата Юлаева» заявил о готовности подписывать легионеров из Европы через год
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об интересе к ряду легионеров и выразил надежду на потепление отношений между Россией и европейскими странами.
— Логан Браун в сфере ваших интересов?
— Такое предложение было. Мы смотрели его, обсуждаем. Подождите, мы примем какие-то решения. Предложения есть, но их не так много.
— Все считают, что Ремпала не будет. Можно найти нового Ремпала.
— У меня вчера был разговор с одним агентом, и был поставлен такой вопрос: «А заглядываете ли в будущее на сезон вперед?» Мы сейчас начнем готовиться к тому, чтобы рассматривать и европейский рынок. По окончании СВО решение еще не принято, но периферия начинает уже к этому готовиться. Когда мы были в Екатеринбурге, западные посольства уже заказывали клининговые компании, чтобы сделать уборку и приготовиться. Поэтому, думаю, агенты уже начинают об этом думать.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|19
|2
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|16
|3
|Ак Барс
|12
|7
|5
|15
|4
|Салават Юлаев
|11
|6
|5
|13
|5
|Барыс
|11
|6
|5
|12
|6
|Автомобилист
|11
|5
|6
|12
|7
|Трактор
|10
|5
|5
|10
|8
|Авангард
|10
|5
|5
|10
|9
|Амур
|10
|4
|6
|9
|10
|Адмирал
|11
|3
|8
|9
|11
|Сибирь
|11
|3
|8
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|9
|3
|18
|2
|ЦСКА
|12
|9
|3
|18
|3
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|16
|4
|СКА
|10
|8
|2
|16
|5
|Шанхай Дрэгонс
|9
|6
|3
|13
|6
|Северсталь
|11
|5
|6
|12
|7
|Динамо Мн
|11
|4
|7
|12
|8
|Динамо М
|13
|5
|8
|12
|9
|Спартак
|11
|5
|6
|11
|10
|Лада
|12
|1
|11
|5
|11
|Сочи
|11
|2
|9
|4
|3.10
|17:00
|Северсталь – Шанхай Дрэгонс
|2 : 1 ОТ
|3.10
|17:00
|СКА – Адмирал
|6 : 5 Б
|3.10
|17:00
|ЦСКА – Динамо М
|4 : 3 Б
|3.10
|17:10
|Динамо Мн – Локомотив
|4 : 3
|3.10
|19:30
|Сочи – Торпедо НН
|0 : 6