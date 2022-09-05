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5 сентября, 16:43

Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Для Жафярова нужны партнеры, которых у нас не было»

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов объяснил, почему клуб в это межсезонье вышел из борьбы за нападающего «Торпедо» Дамира Жафярова, который оказался потом в СКА.

«Каждый раз, когда спрашивают про Дамира Жафарова, стараюсь подчеркнуть, что Дамир — отличный хоккеист. Кроме того, с кем бы мы не общались, все говорили о том, что он просто хороший человек.

Почему он не в «Салавате Юлаеве»? Для Дамира нужны партнеры, которых у нас не было. Без них ему крайне тяжело было стать лидером команды. Можно было их приобрести. Но для этого необходимы значительные ресурсы. Все вместе для нас было бы дорого. Не невозможно, конечно, но мы смотрели на риски, учитывая сроки контрактов.

Что я подумал после того, как Дамир забил нам в овертайме? Подумал, что у него отличные партнеры в команде. Именно те, кто ему нужен», — написал Баширова в своем Telegram-канале.

Уфимцы в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ уступили СКА в овертайме (2:3 ОТ). Жафяров стал автором решающего гола в составе питерцев.

Дамир Жафяров
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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