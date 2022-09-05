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5 сентября, 16:46

Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о целях команды на сезон

Иван Шитик
Корреспондент
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о целях команды на сезон-2022/23 КХЛ.

— Говорить, что у вас задача на сезон до конца не сформирована — это небольшое лукавство? Очевидно, что команде минимум необходимо повторить результат прошлого сезона — полуфинал конференции.

— Изначально, когда легионеры уехали, мы хотели исключить в дальнейшем такие риски и построить новую команду со значительным количеством своих воспитанников. Возможно, тогда мы бы считали успехом выход в первый раунд плей-офф. Становление такой команды, которая впоследствии может претендовать на Кубок Гагарина, заняло бы какое-то время.

Наверное, тогда мы руководствовались эмоциями и случившимися внешними факторами. Расценивали внезапный отъезд легионеров как причину еще одного упущенного шанса завоевать Кубок. В итоге было принято решение не делать шаг назад. Можно также сказать, что нам не дали этого сделать. Безусловно, Кубок Гагарина — наша главная цель, наш приоритет. В любом случае в этом сезоне мы должны сделать шаг вперед, — сказал Баширов Metaratings.ru.

В прошлом сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции, а в плей-офф уступил «Трактору» в полуфинале конференции в шести матчах.

Источник: https://metaratings.ru/news/gendirektor-salavata-o-sostave-reshili-ne-delat-shag-nazad-takzhe-nam-ne-dali-etogo-sdelat-1353425/
ХК Салават Юлаев
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