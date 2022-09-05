Гендиректор «Салавата Юлаева» рассказал о целях команды на сезон
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о целях команды на сезон-2022/23 КХЛ.
— Говорить, что у вас задача на сезон до конца не сформирована — это небольшое лукавство? Очевидно, что команде минимум необходимо повторить результат прошлого сезона — полуфинал конференции.
— Изначально, когда легионеры уехали, мы хотели исключить в дальнейшем такие риски и построить новую команду со значительным количеством своих воспитанников. Возможно, тогда мы бы считали успехом выход в первый раунд плей-офф. Становление такой команды, которая впоследствии может претендовать на Кубок Гагарина, заняло бы какое-то время.
Наверное, тогда мы руководствовались эмоциями и случившимися внешними факторами. Расценивали внезапный отъезд легионеров как причину еще одного упущенного шанса завоевать Кубок. В итоге было принято решение не делать шаг назад. Можно также сказать, что нам не дали этого сделать. Безусловно, Кубок Гагарина — наша главная цель, наш приоритет. В любом случае в этом сезоне мы должны сделать шаг вперед, — сказал Баширов Metaratings.ru.
В прошлом сезоне «Салават Юлаев» занял третье место в Восточной конференции, а в плей-офф уступил «Трактору» в полуфинале конференции в шести матчах.
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|В
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|1
|Динамо М
|2
|2
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|Витязь
|2
|2
|0
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|3
|Спартак
|2
|2
|0
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|4
|СКА
|2
|2
|0
|4
|5
|ЦСКА
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|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
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|Локомотив
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|1
|1
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|1
|1
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|9
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|1
|2
|10
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|0
|1
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|11
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|2
|0
|2
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|Восточная конференция
|И
|В
|П
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|Автомобилист
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|2
|0
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|Ак Барс
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|1
|2
|3
|Адмирал
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|1
|2
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|Амур
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|1
|1
|2
|5
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|6
|Металлург
|2
|1
|1
|2
|7
|Сал. Юлаев
|2
|0
|2
|1
|8
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|9
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|10
|Авангард
|2
|0
|2
|0
|11
|Трактор
|2
|0
|2
|0
|6.09
|17:00
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Металлург – Северсталь
|- : -
|6.09
|17:00
|
Трактор – Автомобилист
|- : -
|6.09
|19:30
|
Куньлунь – Сибирь
|- : -
|6.09
|19:30
|
Торпедо – Амур
|- : -
|6.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -