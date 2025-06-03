Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов подтвердил зарплатный бюджет клуба
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про долги организации.
— Мы прекрасно понимаем, что большие задачи решаются за счет больших денег. Условно, если платежная ведомость — 750-800 миллионов рублей в год, можно быть конкурентоспособным и, самое главное, чтобы выплаты были стабильными. Можно ли на это рассчитывать?
— Да, мы примерно про такие цифры и говорим. Для нас главное, чтобы были четкие даты поступления средств, потому что часто наши расходы не совпадают с графиками платежей наших партнеров, поэтому мы сейчас увеличили коммерческие доходы, и партнеры с нами все практически остались. Сейчас мы планируем эти поступления так, чтобы не было никаких провалов. Не надо забывать, что часть средств дает республика. Около 250 миллионов рублей. Есть такая договоренность.
— У вас очень много долгов.
— Да, тяжело остановить такой поезд, как «Салават Юлаев». Перед Новым годом встретились с главой республики и показали ему цифры. Республика сейчас погашает часть наших долгов. Это очень крупная сумма. Да, она не вся, конечно, но остальное мы стараемся зарабатывать и показали в этом году 50-процентное увеличение коммерческих доходов и поэтому взяли часть расходов на себя. Думаю, что следующий сезон будет переходным, когда мы найдем баланс между погашением долгов и бюджетом на следующий год.
В сезоне-2024/25 «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (1-4) в 1/2 финала Кубка Гагарина.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3