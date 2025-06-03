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3 июня 2025, 19:15

Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов подтвердил зарплатный бюджет клуба

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про долги организации.

— Мы прекрасно понимаем, что большие задачи решаются за счет больших денег. Условно, если платежная ведомость — 750-800 миллионов рублей в год, можно быть конкурентоспособным и, самое главное, чтобы выплаты были стабильными. Можно ли на это рассчитывать?

— Да, мы примерно про такие цифры и говорим. Для нас главное, чтобы были четкие даты поступления средств, потому что часто наши расходы не совпадают с графиками платежей наших партнеров, поэтому мы сейчас увеличили коммерческие доходы, и партнеры с нами все практически остались. Сейчас мы планируем эти поступления так, чтобы не было никаких провалов. Не надо забывать, что часть средств дает республика. Около 250 миллионов рублей. Есть такая договоренность.

— У вас очень много долгов.

— Да, тяжело остановить такой поезд, как «Салават Юлаев». Перед Новым годом встретились с главой республики и показали ему цифры. Республика сейчас погашает часть наших долгов. Это очень крупная сумма. Да, она не вся, конечно, но остальное мы стараемся зарабатывать и показали в этом году 50-процентное увеличение коммерческих доходов и поэтому взяли часть расходов на себя. Думаю, что следующий сезон будет переходным, когда мы найдем баланс между погашением долгов и бюджетом на следующий год.

Ринат Баширов.«Через год мы будем приглашать европейцев. Западные посольства уже готовятся». Интервью гендиректора «Салавата»

В сезоне-2024/25 «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (1-4) в 1/2 финала Кубка Гагарина.

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ХК Салават Юлаев
Ринат Баширов
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 68 49 19 105
2 Авангард 68 47 21 99
3 Ак Барс 68 43 25 94
4 Автомобилист 68 40 28 84
5 Салават Юлаев 68 36 32 78
6 Трактор 68 33 35 75
7 Нефтехимик 68 34 34 71
8 Сибирь 68 30 38 69
9 Амур 68 26 42 60
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11 Адмирал 68 20 48 52
Западная конференция И В П О
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2 Динамо Мн 68 39 29 88
3 Северсталь 68 40 28 86
4 ЦСКА 68 38 30 84
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6 Торпедо НН 68 37 31 81
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8 Спартак 68 35 33 79
9 Шанхай Дрэгонс 68 21 47 54
10 Лада 68 20 48 47
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Финал Счет в серии
Локомотив - Ак Барс
Локомотив - Ак Барс
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2. Локомотив - Ак Барс
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1 - 4
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4 - 1
6. Ак Барс - Локомотив
2 - 3
4 - 2
1/2 финала
Металлург Мг - Ак Барс
Металлург Мг - Ак Барс
1 - 4
1. Металлург Мг - Ак Барс
2 - 5
2. Металлург Мг - Ак Барс
4 - 2
3. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
4. Ак Барс - Металлург Мг
4 - 1
5. Металлург Мг - Ак Барс
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Локомотив - Авангард
Локомотив - Авангард
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1. Локомотив - Авангард
2 - 5
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5. Локомотив - Авангард
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Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
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Металлург Мг - Торпедо
Металлург Мг - Торпедо
4 - 1
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4 - 3
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5. Металлург Мг - Торпедо
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4 - 1
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
1. Локомотив - Сал. Юлаев
1 - 0
2. Локомотив - Сал. Юлаев
2 - 0
3. Сал. Юлаев - Локомотив
2 - 3
4. Сал. Юлаев - Локомотив
0 - 4
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Авангард - ЦСКА
Авангард - ЦСКА
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3 - 0
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Динамо Мн - Динамо М
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Локомотив - Спартак
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ЦСКА - СКА
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Ак Барс - Трактор
Ак Барс - Трактор
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Автомобилист - Сал. Юлаев
Автомобилист - Сал. Юлаев
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1. Автомобилист - Сал. Юлаев
2 - 0
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