Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов подтвердил зарплатный бюджет клуба

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал про долги организации.

— Мы прекрасно понимаем, что большие задачи решаются за счет больших денег. Условно, если платежная ведомость — 750-800 миллионов рублей в год, можно быть конкурентоспособным и, самое главное, чтобы выплаты были стабильными. Можно ли на это рассчитывать?

— Да, мы примерно про такие цифры и говорим. Для нас главное, чтобы были четкие даты поступления средств, потому что часто наши расходы не совпадают с графиками платежей наших партнеров, поэтому мы сейчас увеличили коммерческие доходы, и партнеры с нами все практически остались. Сейчас мы планируем эти поступления так, чтобы не было никаких провалов. Не надо забывать, что часть средств дает республика. Около 250 миллионов рублей. Есть такая договоренность.

— У вас очень много долгов.

— Да, тяжело остановить такой поезд, как «Салават Юлаев». Перед Новым годом встретились с главой республики и показали ему цифры. Республика сейчас погашает часть наших долгов. Это очень крупная сумма. Да, она не вся, конечно, но остальное мы стараемся зарабатывать и показали в этом году 50-процентное увеличение коммерческих доходов и поэтому взяли часть расходов на себя. Думаю, что следующий сезон будет переходным, когда мы найдем баланс между погашением долгов и бюджетом на следующий год.

В сезоне-2024/25 «Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» (1-4) в 1/2 финала Кубка Гагарина.