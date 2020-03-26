Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Мы вернемся в новом сезоне еще сильнее»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением об официальной отмене сезона в КХЛ по причине распространения коронавируса. Во втором раунде плей-офф уфимцы должны были встретиться с «Ак Барсом».

— Лига приняла решение досрочно завершить чемпионат. — цитирует Курносова официальный сайт КХЛ. — Все отдают себе отчет, что здоровье наших соотечественников важнее определения обладателя Кубка Гагарина. Продолжать розыгрыш без «Йокерита» и «Барыса» некорректно и по спортивному принципу. К тому же мы с самого начала говорили, что играть без болельщиков на трибунах не совсем правильно, особенно в плей-офф. Благодарим всех за поддержку! Мы вернемся в новом сезоне еще сильнее. Берегите себя и своих близких.