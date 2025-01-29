Гендиректор «Салавата Юлаева»: «Если за удар в голову давать две минуты, не стоит ждать, что лидеры доедут до Матча звезд»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал момент с повреждением нападающего уфимцев Джоша Ливо, который отправился на обследование после матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:4 ОТ).

— Вопросов по прошедшему матчу у нас много. Уверен, у «Ак Барса» тоже они есть, — начал Баширов. — Предположу, что если бы Ливо после удара локтем не пошел выяснять отношения с игроком «Ак Барса», это нарушение на последних секундах второго периода осталось бы незамеченным. Когда игрок считает решение судей несправедливым, он начинает искать его самостоятельно.

Дискуссия последних суток: беречь звезд или беречь всех. Безусловно, мы за то, чтобы исполнение правил было направлено на сохранение здоровья всех игроков. Но если за удар в голову будут давать двухминутный штраф, то не стоит ждать того, что лидеры команд доедут хотя бы до Матча звезд.

Лига требует от клубов отказываться от госфинансирования и увеличивать свои коммерческие доходы. Мы стараемся. Здесь у каждого своя мотивация. Но Лига тоже должна идти нам навстречу. Если не будет практики справедливого и своевременного наказания за грубые нарушения, то вряд ли это будет способствовать увеличению доходов клубов. Несправедливая игра или же игра без звезд команд все же менее привлекательна. Особенно если звезд в команде не так много.

В НХЛ это понимают. Мотивация тут совершенно понятна. Поэтому участники НХЛ согласны, в том числе и с негласными правилами лиги. Все, что приносит там прибыль, возможно. Мы ни в коем случае не против хорошей силовой борьбы в игре, это нравится зрителям. Просто правила должны быть одинаковы для всех.

Вернусь к матчу. Мы послали в Лигу три момента. В том числе момент с голом в овертайме. Такое ощущение, что кто-то хотел побыстрее закончить матч. У нас не возникло чувства, что были просмотрены все условия правильного взятия ворот. Хотя в овертайме это должно делаться автоматически. Нам же брать запрос в этот момент запрещает регламент Лиги.

Сейчас уже можно сказать, что место для сомнений с голом точно было. Поэтому отсутствие сигнала просмотра вызывает вопросы.

— Как состояние Ливо?

— Ждем заключения врачей. Надеемся, что срок восстановления Джошуа будет незначительным.