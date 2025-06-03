Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов рассказал о тяжелых переговорах с вратарем Вязовым

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что голкипер Семен Вязовой планировал уехать в Северную Америку, но решил остаться в уфимском клубе.

— Как вам удалось убедить Вязового не уезжать в «Сиэтл»?

— Да не больно-то я его уговаривал. Сейчас уже после подписания контракта можно говорить. Просто агенты всегда, когда начинают переговоры, говорят о том, что их телефон горит от звонков «Сиэтла», поэтому мы сказали: «Пожалуйста, мы можем вам купить билеты, езжайте в Сиэтл и делайте там что хотите». Вот поэтому на пресс-конференции я сказал, что им интересуется «Сиэтл». Мне самому никто не звонил. Звонили нашему тренеру по вратарям и спрашивали. Ну ничего такого конкретного, чтобы там его ждали, не было. Ну это игра агентов и наша игра.

Сначала мы вроде бы договорились быстро, но потом переговоры застопорились. Вообще, мне очень не нравится такая ситуация. Есть молодые игроки «Салавата Юлаева», к которым мы относимся очень тепло, как к детям. Но потом вокруг них появляются люди, которые начинают им советовать «по доброте душевной». Я говорил Семену: «Ты помнишь наши разговоры, которые были до того, как ты стал бэкапом? Ты стал вторым вратарем административным путем. Но мы с тобой договорились, что ты им будешь, мы даем тебе шанс. Либо ты идешь наверх, либо ты уходишь». А потом он выстрелил. Я теперь понимаю, что разговариваю не с ним, а с его окружением: людьми, которые ему советуют, что говорить. Сказать, что доволен этим контрактом, не могу.

— Нам казалось, что вы его, наоборот, удержали. Может быть, по деньгам вышло чуть больше.

— Я сейчас объясню. Мне всегда кажется, что после таких переговоров игроки начинают снижать к себе требования и наши ожидания от Вязового потом могут не совпасть с реальностью. У него большие авансы. Он в тройке новичков-претендентов. Это все начинает негативно влиять.

— Напомним, что у Вязового были проблемы с отношением к делу. И то, что вы дали ему шанс, а он его забрал, заслуга двух сторон.

— Молодец. Я просто пытался напомнить ему, что не все так просто. Эта дорожка пока еще тонкая. Ты выбиваешь себе контракт и используешь аргументы «я еду в Сиэтл». Мне хотелось сказать, что ты в Сиэтл уедешь, когда будешь как Василевский. Мы тебя отпустим, будем гордиться и не будем вспоминать этих наших разговоров.