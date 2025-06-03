Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов рассказал о тяжелых переговорах с вратарем Вязовым
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что голкипер Семен Вязовой планировал уехать в Северную Америку, но решил остаться в уфимском клубе.
— Как вам удалось убедить Вязового не уезжать в «Сиэтл»?
— Да не больно-то я его уговаривал. Сейчас уже после подписания контракта можно говорить. Просто агенты всегда, когда начинают переговоры, говорят о том, что их телефон горит от звонков «Сиэтла», поэтому мы сказали: «Пожалуйста, мы можем вам купить билеты, езжайте в Сиэтл и делайте там что хотите». Вот поэтому на пресс-конференции я сказал, что им интересуется «Сиэтл». Мне самому никто не звонил. Звонили нашему тренеру по вратарям и спрашивали. Ну ничего такого конкретного, чтобы там его ждали, не было. Ну это игра агентов и наша игра.
Сначала мы вроде бы договорились быстро, но потом переговоры застопорились. Вообще, мне очень не нравится такая ситуация. Есть молодые игроки «Салавата Юлаева», к которым мы относимся очень тепло, как к детям. Но потом вокруг них появляются люди, которые начинают им советовать «по доброте душевной». Я говорил Семену: «Ты помнишь наши разговоры, которые были до того, как ты стал бэкапом? Ты стал вторым вратарем административным путем. Но мы с тобой договорились, что ты им будешь, мы даем тебе шанс. Либо ты идешь наверх, либо ты уходишь». А потом он выстрелил. Я теперь понимаю, что разговариваю не с ним, а с его окружением: людьми, которые ему советуют, что говорить. Сказать, что доволен этим контрактом, не могу.
— Нам казалось, что вы его, наоборот, удержали. Может быть, по деньгам вышло чуть больше.
— Я сейчас объясню. Мне всегда кажется, что после таких переговоров игроки начинают снижать к себе требования и наши ожидания от Вязового потом могут не совпасть с реальностью. У него большие авансы. Он в тройке новичков-претендентов. Это все начинает негативно влиять.
— Напомним, что у Вязового были проблемы с отношением к делу. И то, что вы дали ему шанс, а он его забрал, заслуга двух сторон.
— Молодец. Я просто пытался напомнить ему, что не все так просто. Эта дорожка пока еще тонкая. Ты выбиваешь себе контракт и используешь аргументы «я еду в Сиэтл». Мне хотелось сказать, что ты в Сиэтл уедешь, когда будешь как Василевский. Мы тебя отпустим, будем гордиться и не будем вспоминать этих наших разговоров.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|49
|19
|105
|2
|Авангард
|68
|47
|21
|99
|3
|Ак Барс
|68
|43
|25
|94
|4
|Автомобилист
|68
|40
|28
|84
|5
|Салават Юлаев
|68
|36
|32
|78
|6
|Трактор
|68
|33
|35
|75
|7
|Нефтехимик
|68
|34
|34
|71
|8
|Сибирь
|68
|30
|38
|69
|9
|Амур
|68
|26
|42
|60
|10
|Барыс
|68
|21
|47
|54
|11
|Адмирал
|68
|20
|48
|52
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|68
|46
|22
|98
|2
|Динамо Мн
|68
|39
|29
|88
|3
|Северсталь
|68
|40
|28
|86
|4
|ЦСКА
|68
|38
|30
|84
|5
|СКА
|68
|37
|31
|81
|6
|Торпедо НН
|68
|37
|31
|81
|7
|Динамо М
|68
|38
|30
|81
|8
|Спартак
|68
|35
|33
|79
|9
|Шанхай Дрэгонс
|68
|21
|47
|54
|10
|Лада
|68
|20
|48
|47
|11
|Сочи
|68
|18
|50
|44
|Финал
|Счет в серии
|
Локомотив - Ак Барс
|4 - 2
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Ак Барс
|1 - 4
|
Локомотив - Авангард
|4 - 3
|1/4 финала
|
Динамо Мн - Ак Барс
Динамо Мн - Ак Барс
0 - 4
|0 - 4
|
Металлург Мг - Торпедо
|4 - 1
|
Локомотив - Сал. Юлаев
Локомотив - Сал. Юлаев
4 - 0
|4 - 0
|
Авангард - ЦСКА
|4 - 1
|1/8 финала
|
Металлург Мг - Сибирь
|4 - 1
|
Динамо Мн - Динамо М
Динамо Мн - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Локомотив - Спартак
|4 - 1
|
Авангард - Нефтехимик
|4 - 1
|
Северсталь - Торпедо
|1 - 4
|
ЦСКА - СКА
|4 - 1
|
Ак Барс - Трактор
|4 - 1
|
Автомобилист - Сал. Юлаев
|2 - 4
|21.05
|19:30
|Ак Барс – Локомотив
|2 : 3