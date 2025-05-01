Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

1 мая, 17:10

Гендиректор «Салавата» после поражения от «Локомотива»: «Сегодня было безобразие»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В третьем периоде встречи арбитры отменили гол форварда уфимцев Александра Хмелевского.

«Сегодня было безобразие. Мы держим строй», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.

Источник: Telegram-канал Рината Баширова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Салават Юлаев
Ринат Баширов
Кубок Гагарина
Читайте также
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
Романова оставят в «Спартаке» до зимы, Черчесов – кандидат, Карпин - нет. Что происходит после увольнения Станковича
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок Гагарина 2025, третий раунд: полуфиналы плей-офф в перекрестном формате
«Савалат Юлаев» обменял форварда Бабенко в «Сочи» на нападающего Федотова
Защитник Метальников ушел из «Адмирала»
«Лада» продлила контракт с нападающим Бородиным
«Главный противник «Локомотива» — мы сами». Каюмов — о выходе в финал и феномене Радулова
В российском хоккее появился новый Радулов. Из героя Ярославля Сурина может вырасти идеальный форвард для любого тренера
Тульский спонсор стал хозяином «Лады»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Плющев поддержал решение судей в моменте с отмененным голом «Салавата Юлаева»: «Был удар клюшкой — это, конечно, фол»

Никитин: «Ремпал показал знак Знарка, лига должна это рассмотреть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 26 20 6 42
2 Ак Барс 25 16 9 34
3 Авангард 24 14 10 31
4 Автомобилист 27 14 13 31
5 Трактор 26 13 13 31
6 Нефтехимик 26 14 12 29
7 Амур 25 10 15 24
8 Салават Юлаев 25 10 15 22
9 Барыс 26 8 18 21
10 Адмирал 23 8 15 20
11 Сибирь 25 7 18 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 26 18 8 38
2 Торпедо НН 28 18 10 38
3 Динамо Мн 25 16 9 35
4 Северсталь 25 16 9 32
5 Динамо М 24 15 9 31
6 Спартак 25 13 12 29
7 Шанхай Дрэгонс 24 11 13 28
8 ЦСКА 25 12 13 26
9 СКА 25 11 14 26
10 Лада 26 8 18 19
11 Сочи 23 5 18 14
Результаты / календарь
3.11
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
13.11 16:30 Авангард – Трактор - : -
13.11 19:00 Ак Барс – Динамо М - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости