Гендиректор «Салавата» после поражения от «Локомотива»: «Сегодня было безобразие»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в третьем матче серии полуфинала Кубка Гагарина.

В третьем периоде встречи арбитры отменили гол форварда уфимцев Александра Хмелевского.

«Сегодня было безобразие. Мы держим строй», — написал Баширов в своем Telegram-канале.

Ярославская команда повела в серии со счетом 2-1. Четвертый матч между командами пройдет в Уфе 3 мая, начало — в 14.00 по московскому времени.