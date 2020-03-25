Гендиректор «Салавата»: «У нас нет оснований остановить выплаты по контрактам хоккеистов»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов поделился мнением об официальной отмене сезона в КХЛ, о чем сегодня сообщила лига.

— Отмена сезона — здравое решение?

— Скажем так, оно понятное. Во-первых, разыгрывать Кубок Гагарина без двух клубов, которые снялись с турнира по не зависящим от них причинам, было бы некорректно. Во-вторых, без болельщиков — особенно наших, бороться за Кубок Гагарина было бы неправильно. В то же время мы разочарованы, что сезон закончился именно так. Мы были на подъеме. Прошли очень сильный клуб в первом раунде. Хотели забраться как можно далеко в плей-офф и побороться за чемпионство. Но, разумеется, принимаем решение КХЛ. Жизнь и здоровье людей важнее. В сложившейся ситуации играть дальше — будь это условный мини-турнир в условном Сочи или что-то еще — было бы странно. Хоккеисты против этого, мы против этого. Но мы, конечно, подчинились бы, будь решение таковым.

— ЦСКА будет продолжать выплачивать зарплаты по контрактам. Что планирует делать «Салават»? Из КХЛ сообщают, что в таких случаях все решается в плоскости «клуб — игрок».

— Мы не можем не выплачивать. Это же не хоккеисты решили отменить сезон. Что-то, наверное, индивидуально будем решать — по некоторым игрокам. Именно в такой плоскости, как вы сказали. При этом у нас нет оснований приостановить выплаты по контрактам, потому что регламент этого не предусматривает. Вот если бы в силу вступили форс-мажорные обстоятельства, скажем, введения чрезвычайного положения, то могло быть по-другому. Но такого режима нет.

— А в том, что касается работников клуба?

— Тут напряженная ситуация. Мы заработали куда меньше, чем могли бы, если бы плей-офф продолжался. Матчи на вылет у нас всегда продавались очень хорошо. Все мероприятия на арене тоже закончились: концерты, выставки, разные культурные мероприятия, что раньше проводились. У нас на арене есть арендаторы, но на них нынешние меры тоже скажутся. И что тут делать — мы даже не представляем. Растапливать лед? У нас два дворца в управлении. Нам их как-то надо содержать. А содержим мы их за счет тех денег, которые зарабатываем. И персонал содержим за счет этих же денег. Увольнять никого не собираемся. Но подумываем о вынужденных отпусках. Тяжело. Но зарабатывать нечем.

— Правда ли, что уйдут Бурмистров и Арзамасцев?

— Мы ведем с ними диалог. Точно остается Картаев. Общаемся с Кадейкиным. По остальным игрокам, у кого контракты заканчиваются, мы также продолжаем переговоры. И вообще — это несколько преждевременно, ведь, говоря о следующем сезоне, не может не занимать вопрос экономической ситуации. Что угодно ведь может произойти. (Игорь Еронко)