Гендиректор «Салавата» — об интересе к Деанджело: «В Санкт-Петербурге многие хотят играть, поэтому с пониманием отнеслись к его выбору»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» рассказал об интересе к защитнику Тони Деанджело до его перехода в СКА. В январе он расторг контракт с армейцами и вернулся в НХЛ, перейдя в «Айлендерс».

— Вы ведь Деанджело интересовались до его перехода в СКА? Было такое?

— Было такое, да. Он сделал выбор в сторону Санкт-Петербурга. В Санкт-Петербурге многие хотят играть, поэтому мы с пониманием отнеслись к его выбору.