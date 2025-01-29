Гендиректор «Салавата» Баширов: «Сначала поборемся за Кубок, а потом — за Ливо»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал интерес других клубов к нападающему уфимцев Джошу Ливо.

— Ждали ли такой результативности от Джоша Ливо? И понимаете ли, что в межсезонье за него будет большая борьба?

— Мы, конечно, не ожидали таких цифр. Мы понимали, что это ключевой игрок в команде, и поэтому переподписали в прошлое межсезонье с ним контракт с увеличением зарплаты. Мы знали, что вместе с Сашей Хмелевским это главная сила нашей команды, поэтому мы вложились в его контракт. Ливо в НХЛ много поиграл, на хорошем уровне. Второй год дается ему легче, он хорошо адаптировался к лиге.

Те разговоры, какие сейчас о нем идут, его совершенно не задевают, у него ничего не изменилось. Уфа ему очень нравится, он спокойно себя чувствует. То, что им интересуются многие, нам известно, мы разговариваем с его представителем.

Для нас все будет зависеть от результатов плей-офф. Для него тоже это важно. Поэтому договорились с его представителями о том, что начнем переговоры после завершения его действующего контракта. Нам важен настрой Джоша.

Чем дальше мы пройдем, тем больше у нас будет вариативности с точки зрения формирования команды и финансовых возможностей клуба. Так что сначала мы поборемся за Кубок, а потом — за Ливо.