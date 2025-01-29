Гендиректор «Салавата» Баширов: «У клуба сейчас нет долгов»

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «СЭ» прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

— Есть ли сейчас долги у клуба? Есть ли задержки по бонусам, по зарплате перед игроками, перед персоналом?

— Нет, у нас сейчас задолженности нет ни по премиям, ни по контрактам. Да, у нас в конце финансового года были финансовые разрывы, но мы с помощью правительства решили эти проблемы. При этом мы же не задерживали зарплату на месяц или более длительный срок, 5-7 дней, не более. Понятно, хотелось бы обходиться и без этого.