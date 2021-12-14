Гендиректор «Салавата» Баширов: «Есть ощущение, что решение о дисквалификации Хохрякова выходит за рамки матча»
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал дисквалификацию нападающего уфимского клуба Петра Хохрякова на пять матчей.
«Решение СДК в эпизоде с Воронковым стало для нас неожиданным. Возникло ощущение, что оно выходит за рамки этого эпизода матча, — приводит слова гендиректора «Чемпионат». — Если это так, то расцениваем такое решение как шаг в неправильном направлении.
По мнению большинства экспертов, Петр Хохряков в данном случае не заслуживал столь длительной дисквалификации и денежного штрафа. Много разговоров о том, что хоккей приближается к фигурному катанию. Очень надеемся, что в данном случае фигурное катание ни при чем".
В воскресенье, 12 декабря, на 37-й минуте матча против «Ак Барса» Хохряков совершил силовой прием против казанского нападающего Дмитрия Воронкова.
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод и вначале форвард уфимцев получил матч-штраф за жесткий силовой прием против Воронкова, а затем получил еще четыре матча дисквалификации.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/hockey/news-4544973-gendirektor-salavata-vozniklo-oschuschenie-chto-reshenie-po-hohryakovu-vyhodit-za-ramki-matcha.html
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