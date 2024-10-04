Ларионов: «Барбер способен усилить атакующий потенциал «Нефтехимика»

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов прокомментировал подписание контракта с форвардом Райли Барбером.

«Мы рады приветствовать Райли Барбера в нашей команде. Это опытный нападающий, который прошел все сборные США от юниорской до национальной, имеет опыт выступлений в НХЛ. Что немало важно этот игрок адаптирован к КХЛ. В первую очередь отмечаем его атакующие навыки, а конкретно его бросок, которым он умеет пользоваться. Мы считаем, что он способен усилить атакующий потенциал «Нефтехимика», добавить вариативности в спецбригадах большинства», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Нефтехимика».

4 октября «Нефтехимик» сообщил о переходе Барбера. Соглашение с 30-летним американцем рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Барбер провел за «Барыс» и «Ак Барс» 28 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 34 (15+19) очка.