КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Гендиректор минского «Динамо»: «Йокерит» подтвердил, что было много угроз в адрес хоккеистов"

22:08
Теги:

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением об отмене матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Ранее финский клуб отказался приехать на матч в Минск, из-за чего лига присудила порежение «Йокериту».

— На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо», — сказал Басков в эфире телеканала СТВ. — Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.

Утром позвонило руководство «Йокерита». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес хоккеистов и также в адрес руководителей клуба.

Дополнительная информация:

https://belarushockey.com/khl/news_list/2020/09/03/dmitrij-baskov-prokommentiroval-otmenu-matcha-s-jokeritom/

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир