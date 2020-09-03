Гендиректор минского «Динамо»: «Йокерит» подтвердил, что было много угроз в адрес хоккеистов"

Гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением об отмене матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита».

Ранее финский клуб отказался приехать на матч в Минск, из-за чего лига присудила порежение «Йокериту».

— На некоторых Telegram-каналах увидел рассылку и призывы о том, чтобы любыми способами сорвать матч хоккейного клуба «Динамо», — сказал Басков в эфире телеканала СТВ. — Именно первый, матч открытия. Там были интернет-аккаунты игроков «Йокерита», и я понимал, что, наверное, будет какая-то атака.

Утром позвонило руководство «Йокерита». Они подтвердили, что действительно со вчерашнего вечера было много угроз в адрес хоккеистов и также в адрес руководителей клуба.