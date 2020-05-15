Гендиректор минского «Динамо» рассказал о трансферной политике клуба

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков рассказал, как команда планирует укреплять состав в межсезонье.

— На следующий сезон в КХЛ установлен минимальный размер зарплат хоккеистов — 270 миллионов российских рублей, что по текущему курсу составляет около четырех миллионов долларов, — цитирует Баскова «Прессбол». — Эта сумма превышает зарплатный бюджет «Динамо» в минувшем сезоне. Таким образом, нашему клубу предстоит изыскать дополнительные средства, чтобы выполнить требования регламента. Тем более что за нарушения предусмотрены штрафные санкции.

Однако отметим: «Динамо» поддерживает введение жестких требований по размеру зарплат хоккеистов. Поскольку, в частности, значительно ниже стал потолок — 900 миллионов российских рублей, или примерно 13,4 миллиона долларов. Это должно значительно повысить конкурентоспособность нашей команды.

— Из нее уходят хоккеисты. Успеете найти им достойную замену?

— Безусловно, меня беспокоит, что клуб покидают такие лидеры, как Андрей Костицын. Игрокам, обладающим таким мастерством, действительно сложно — или даже невозможно — найти замену. По крайней мере среди белорусских хоккеистов.

Вместе с тем ситуация не настолько тревожная, как это малюют СМИ. Если в мае 2018-го на контракте в клубе был только Евгений Ковыршин, а в мае 2019-го — трое хоккеистов, то сейчас действующие соглашения с «Динамо» имеют шестнадцать игроков. Кроме того, троим хоккеистам сделаны квалификационные предложения, то есть клуб как минимум сохраняет на них права.

Это стало следствием долгосрочной, рассчитанной на несколько сезонов стратегии развития клуба, которой мы придерживаемся. В связи с этим в прошлом году с игроками заключались контракты на длительный срок — только в этом случае возможно развитие хоккеистов.

Также отмечу, что селекционная работа активно ведется и сейчас, в том числе по белорусам, выступающим в Северной Америке. Сформирован и список потенциальных легионеров. До июля, когда команда соберется вновь и начнет подготовку к новому сезону, у нас есть время сделать правильный выбор.