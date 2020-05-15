Гендиректор минского «Динамо» подтвердил, что у клуба имеются задолженности по зарплате перед игроками

Минское «Динамо» не рассматривает вариант выхода из КХЛ. В минувшем сезоне команда в регулярном чемпионате заняла последнее место в Западной конференции КХЛ и не смогло выйти в плей-офф.

— Клуб отправил в Континентальную хоккейную лигу все необходимые документы по следующему сезону. На данный момент вариант выхода из КХЛ минское «Динамо» не рассматривает, — заявил генеральный директор клуба Дмитрий Басков в интервью «Прессбол». — В связи с тем, что прежнее соглашение с «Беларуськалием» завершилось в 2019 году, а новое на сегодня не заключено, у нас образовались задолженности перед хоккеистами. Планируем погасить их в ближайшее время.

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