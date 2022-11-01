Гендиректор «Лады» заявил, что клуб сможет соблюсти пол зарплат при вступлении в КХЛ
Гендиректор «Лады» Александр Чеботарев заявил, что клуб сможет соблюдать пол зарплат в случае вступления в КХЛ.
«Предварительно мы озвучили в лиге бюджет на следующий сезон, который нам гарантировали. Пока раскрыть его не могу, только скажу, что пол зарплат будет соблюден. Затраты, конечно, возрастут, потому что сама нынешняя ситуация способствует в первую очередь росту цен на экипировку. Представители клубов, которые будут принимать решение, должны быть уверены в том, что, заходя в их семью, мы их не подведем и будем соответствовать всем требованиям. Клубы интересует то, какая у нас материально-техническая база и чтобы мы могли обеспечить достойное пребывание команды гостей на наших домашних матчах. У нас должны быть комфортные раздевалки, что есть, инфраструктура гостиниц, есть удобная логистика при поездке в аэропорт, обеспечение всякими мелочами, предусмотренными регламентом, начиная от питьевой воды, обеспечение стирки игровой формы», — приводит слова Чеботарева ТАСС.
Минимальный пол зарплат в лиге составляет 405 млн рублей. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ с 2008 по 2010 год и с 2014-го по 2018-й, после чего был исключен на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели.
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|18
|1.11
|16:30
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Барыс – Сибирь
|- : -
|1.11
|17:00
|
Сал. Юлаев – Амур
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|17:00
|
Трактор – Адмирал
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Ак Барс – ЦСКА
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Витязь – Торпедо
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