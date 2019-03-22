Гендиректор "Лады": "Работа по возвращению в КХЛ ведется, но пока сказать нечего"

Генеральный директор "Лады" Виктор Резников - о возможности возвращения команды в КХЛ. На данный момент клуб играет в ВХЛ.

- Следующий сезон мы однозначно играем в ВХЛ, потому что финансирование верстается заранее и на сегодняшний день финансы сформированы на том же уровне, как и в прошлом году. Работа ведется. При каждой встрече с министром спорта я обсуждал эту тему. Он с губернатором обсуждал. Работа ведется, но пока выносить на обсуждение нечего. Надо понимать, что речь идет об очень больших суммах. Если кто-то наблюдал, то в прессе недавно появились зарплатные бюджеты клубов Восточной конференции КХЛ. От 500 миллионов до двух миллиардов у "Ак Барса" – и это только зарплатный, - цитирует гендиректора официальный сайт клуба. - При этом "Ак Барс" с таким бюджетом не очень удачно выступил в прошедшем сезона. Поэтому речь идет о суммах порядка миллиарда и из них около 70% должны быть внебюджетными средствами. Это не просто прийти к какому-то руководителю и сказать: "Давай ты будешь 700 миллионов давать клубу ежегодно и нормально". Так не бывает. Это федеральный уровень, уровень организации, которые имеют большие доходы. Работа ведется, но, к сожалению, пока сказать нечего. Кроме того, клуб со своей стороны должен помогать руководству области спортивными результатами. К сожалению, в этом сезоне у нас не заладилось – помочь не смогли.

"Лада" была исключена из КХЛ по итогам сезона-2017/18.

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