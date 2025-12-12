Генеральный директор ФХР Курбатов: «Верните пиво на трибуны, мы будем счастливы»

Генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о расширении карты болельщика и возвращении пива на трибуны.

— Михаил Дегтярев недавно заявлял о том, что возможно расширение системы Fan ID. Возможно ли ее внедрение в хоккей?

— В хоккее проблема поведения болельщиков не стоит так остро, как в футболе. У нас нет такой проблемы. Верните нам пиво на трибуны, мы вообще будем счастливы.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что рассматривается возможное расширение системы Fan ID на другие виды спорта помимо футбола.