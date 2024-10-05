Гендиректор «Динамо» заявил, что клуб ждет от Комтуа игру уровня НХЛ

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал об адаптации новичка команды, форварда Максима Комтуа.

«Комтуа нужно время? Да, мы изначально это понимали и обсуждали с тренерским штабом. Алексей Николаевич Кудашов это и журналистам говорил. Макс вообще из Северной Америки выезжал лишь на чемпионаты мира, жил только в Канаде и в США. Поэтому, конечно, тяжело перестроиться на другой мир.

Мы ждем, и тренеры с ним работают персонально. Что касается хоккейной составляющей — уровень мастерства, техника, катание, габариты, сила, скорость — у него это все на высоком уровне. Я считаю, что это уровень НХЛ. Только ему нужно поменяться в ментальном плане. Надо изменить требования к себе и своей игре. И если он сделает правильные выводы, то он станет топовым игроком КХЛ. При своем желании он потом еще сможет вернуться в НХЛ», — цитирует Сопина «РБ Спорт».

На счету 25-летнего канадца в текущем сезоне 9 матчей, в которых он забросил 2 шайбы.