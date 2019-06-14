Гендиректор "Динамо": "Возвращение Вудкрофта в команду не нужно дополнительно аргументировать"

Генеральный директор минского "Динамо"​ Дмитрий Басков прокомментировал тренерские назначения в команде. Главным тренером бело-голубых стал Крэйг Вудкрофт, помогать ему будет бывший хоккеист Михаил Грабовский.

– "Динамо" начинает с новой точки отсчета, мы хотим выстроить долговременную стратегию развития клуба, которая будет способствовать прогрессу белорусского хоккея в целом, – приводит слова Баскова пресс-служба клуба. – Кандидатуры Крэйга и Михаила Грабовского давно обсуждались, причем не только в связи с вакансиями тренеров. Мне хотелось найти этим специалистам применение в структуре клуба.

Возвращение Крэйга на пост главного тренера не нужно дополнительно аргументировать. При Вудкрофте "Динамо" демонстрировало современный агрессивный хоккей, который нравился зрителям и приносил турнирные плоды. Крэйг показал себя специалистом, умеющим развивать игроков. Тот сезон стал лучшим в карьере для целого ряда белорусских игроков.

Рядом с таким специалистом необходимо развивать белорусского тренера новой формации, которым может стать Михаил Грабовский. У Миши для этого есть все задатки и основания. Потенциал Грабовского-тренера очень велик, и мы обязаны дать ему возможность этот потенциал раскрыть. Помимо всего прочего, в пользу Вудкрофта и Грабовского говорит тот факт, что оба хорошо знают команду и чувствуют ответственность перед людьми в нашей стране, которые любят хоккей и ждут высоких результатов.

Сейчас, когда тренерский тандем определен, мы можем активизировать остальные процессы – формирование тренерского штаба и состава команды. Вудкрофт и Грабовский уже активно включились в процесс, мы ознакомили их с наработками клубного менеджмента в данных направлениях.

Крэйг Вудкрофт снова возглавил минское "Динамо". Помогать ему будет Михаил Грабовский