Гендиректор «Динамо» Сушко опроверг информацию о возможном конфликте с Кудашовым: «Мы с ним расстались на хорошей ноте»
Гендиректор московского «Динамо» Сергей Сушко в разговоре с «СЭ» прокомментировал отставку главного тренера Алексея Кудашова.
Ранее журналист Дмитрий Ерыкалов сообщил, что отставка 54-летнего тренера произошла из-за конфликта с гендиректором клуба Сушко.
— Приняли такое решение. Тут нечего комментировать, — сказал Сушко «СЭ».
— Сообщают, что у вас был конфликт с Кудашовым?
— Не знаю, у меня никакого конфликта не было с Алексеем Николаевичем. Мы с ним расстались на хорошей ноте. Зачем искать конфликты, которых нет?
— Но многих удивило решение об отставке Кудашова.
— Это хоккей. К сожалению, так бывает. Алексей Николаевич — хороший тренер. Думаю, что у него все будет хорошо.
Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ-2023/24.
Бело-голубые в сезоне FONBET чемпионата КХЛ-2025/26 занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 33 очка в 26 матчах.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Амур
|26
|10
|16
|24
|8
|Барыс
|27
|9
|18
|23
|9
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|27
|18
|9
|38
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|24
|6
|18
|16
|17.11
|15:30
|Сибирь – Шанхай Дрэгонс
|0 : 3
|17.11
|19:00
|Локомотив – Салават Юлаев
|- : -
|17.11
|19:30
|Сочи – Барыс
|- : -