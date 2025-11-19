Гендиректор «Динамо» Сушко оценил шансы Ротенберга стать главным тренером команды
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможности назначения Романа Ротенберга на пост главного тренера команды.
— Роман Ротенберг может в теории возглавить «Динамо»?
— Он занимается своей работой, и она ему очень нравится. Мы благодарны за его труд. Роман Борисович — тренер с хорошим опытом, который может возглавить любой клуб в лиге.
— Слух о его возвращении к тренерской деятельности тоже конспирология?
— Роман Борисович и сейчас занимается тренерской деятельностью — тут и сборная, и детские команды. Он занимается подготовкой нашего резерва, что очень важно для нас всех.
— Сергея Зубова стоит ждать в штабе «Динамо»?
— Не знаю, откуда это берется. У меня иногда волосы дыбом встают от разных слухов. Не ищите черную кошку в темной комнате.
— Была ли выплачена компенсация Кудашову?
— Да, все будет выплачено согласно регламенту.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|28
|21
|7
|44
|2
|Авангард
|27
|17
|10
|37
|3
|Ак Барс
|28
|17
|11
|36
|4
|Автомобилист
|29
|16
|13
|35
|5
|Нефтехимик
|29
|15
|14
|31
|6
|Трактор
|29
|13
|16
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Адмирал
|25
|10
|15
|24
|10
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|30
|18
|12
|39
|3
|Северсталь
|28
|19
|9
|38
|4
|Динамо Мн
|27
|17
|10
|37
|5
|Динамо М
|27
|16
|11
|33
|6
|Спартак
|27
|14
|13
|31
|7
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|8
|ЦСКА
|28
|13
|15
|29
|9
|СКА
|26
|12
|14
|28
|10
|Лада
|28
|9
|19
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|19.11
|19:00
|Локомотив – Шанхай Дрэгонс
|- : -
|19.11
|19:30
|Сочи – Салават Юлаев
|- : -