Гендиректор «Динамо» Сушко: «Выбирать соперника в плей-офф — гиблое дело»

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ.

— Впереди плей-офф. Есть ли какой-то мандраж?

— Команда хорошо готова. Тренерский штаб знает свою работу, поэтому все к этому готовы.

— В последнем матче «Динамо» могло выбирать соперника. С какими чувствами вы смотрели этот матч?

— Выбирать соперника — гиблое дело. Мы выходили, играли. Получилось так, как получилось. Уважаем СКА. Я думаю, что эта серия интересна для всех.

В первом раунде Кубка Гагарина «Динамо» сыграет против СКА. Серия стартует 27 марта в Москве. Начало матча — в 19.30 по местному времени.