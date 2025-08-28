Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты КХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
КХЛ

28 августа, 13:30

Гендиректор «Динамо» Сушко — об итогах межсезонья: «Считаю, что мы сработали идеально»

Михаил Зислис
Обозреватель
Федор Носов

Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от трансферной политики клуба.

— Согласитесь, что эта картина, когда игроки падают в зарплате и Гусев играет на пробном контракте, выглядит не очень.

— Ну почему? Обычно. Это же бизнес. В любом бизнесе кто-то идет на уступки, кто-то в чем-то проигрывает, но в другом выигрывает. Это вполне обычная ситуация. Я думаю, что таких ситуаций миллион. Не мы первые, не мы последние. В любом вопросе или переговорах самым важным является заинтересованность двух сторон. В этой ситуации ни один хоккеист, ни сам клуб не выглядят недовольными. Все довольны, потому что получили то, что хотели. Вообще никаких вопросов нет.

— То есть вы никого не принуждали?

— Вообще никого. Хочу поблагодарить нашего генерального менеджера Рафика Хабибулловича. Его жизненный и чемпионский опыт, дар убеждения помогли нам. Для игрока, который находится в зрелом возрасте и получает дополнительный год контракта, это большой плюс. У него есть уверенность в завтрашнем дне. В ситуации с Никитой меня больше всего порадовала его уверенность в том, что он будет в топ-3 бомбардиров лиги. Я просто восхищен его уверенностью. Я за счет бонусов свое заработаю. (Улыбается.)

— Подъяпольскому и Ожиганову дали год контракта, у Гусева есть бонус. У Адамчука ситуация другая.

— У Адамчука ситуация точно такая же. У нас было два выхода: либо мы его обмениваем, потому что у нас был игрок на замену, либо это. Ему нравится в Москве. Он сказал: «Я докажу и в следующем году мы вернемся к переговорам!»

— Считаете ли вы, что таких ситуаций лучше избегать и вы могли сработать лучше?

— Я считаю, что мы сработали идеально.

Гендиректор &laquo;Динамо&raquo; Сергей Сушко&nbsp;&mdash; о&nbsp;составе, пробном контракте Гусева и&nbsp;слухах.«Готов пойти на понижение зарплаты ради победы». Откровенное интервью гендиректора «Динамо»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Режим повышенной готовности ввели в иркутском Ангарске из-за аварии на ТЭЦ
Минздрав поддержал предложение указывать на бутылках алкоголя данные о смертях
Четыре хоккеиста «Родины-2» пострадали в ДТП с фурой в Кировской области
Дональд Трамп получил от Джанни Инфантино Премию мира ФИФА
В Бенине военные заявили о захвате власти
«Динамо» поставили оценку «неуд», в «Спартаке» вместо тренера ищут выход. Что произошло после московского дерби
Популярное видео
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
Игорь Никитин — о кризисе ЦСКА. День с Алексеем Шевченко
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Что творится с ЦСКА, проблемы Хартли в «Локо», расторжение Дригера
Что творится с ЦСКА, проблемы Хартли в «Локо», расторжение Дригера
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сушко — о ситуации с Михеевым: «Если бы я был ясновидящим, то с радостью ответил бы на этот вопрос»

«Адмирал» арендовал у «Локомотива» 20-летнего форварда Мальцева
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 34 25 9 53
2 Ак Барс 35 22 13 46
3 Авангард 31 20 11 43
4 Автомобилист 34 18 16 39
5 Нефтехимик 34 18 16 37
6 Трактор 35 15 20 35
7 Амур 35 13 22 32
8 Салават Юлаев 33 14 19 31
9 Барыс 34 12 22 29
10 Адмирал 32 11 21 28
11 Сибирь 33 10 23 24
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 36 22 14 48
2 Северсталь 35 23 12 47
3 Динамо Мн 32 22 10 47
4 Торпедо НН 35 21 14 45
5 Динамо М 33 21 12 44
6 Спартак 34 18 16 40
7 СКА 33 17 16 39
8 Шанхай Дрэгонс 33 14 19 36
9 ЦСКА 34 15 19 35
10 Лада 33 10 23 23
11 Сочи 32 9 23 23
Результаты / календарь
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
7.12 10:00 СКА – Амур 3 : 4 Б
7.12 14:00 Трактор – Динамо М - : -
7.12 14:00 Авангард – Спартак - : -
7.12 14:30 Салават Юлаев – ЦСКА - : -
7.12 15:00 Барыс – Сибирь - : -
7.12 16:00 Лада – Северсталь - : -
7.12 17:00 Нефтехимик – Ак Барс - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости