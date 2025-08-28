Гендиректор «Динамо» Сушко — об итогах межсезонья: «Считаю, что мы сработали идеально»
Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от трансферной политики клуба.
— Согласитесь, что эта картина, когда игроки падают в зарплате и Гусев играет на пробном контракте, выглядит не очень.
— Ну почему? Обычно. Это же бизнес. В любом бизнесе кто-то идет на уступки, кто-то в чем-то проигрывает, но в другом выигрывает. Это вполне обычная ситуация. Я думаю, что таких ситуаций миллион. Не мы первые, не мы последние. В любом вопросе или переговорах самым важным является заинтересованность двух сторон. В этой ситуации ни один хоккеист, ни сам клуб не выглядят недовольными. Все довольны, потому что получили то, что хотели. Вообще никаких вопросов нет.
— То есть вы никого не принуждали?
— Вообще никого. Хочу поблагодарить нашего генерального менеджера Рафика Хабибулловича. Его жизненный и чемпионский опыт, дар убеждения помогли нам. Для игрока, который находится в зрелом возрасте и получает дополнительный год контракта, это большой плюс. У него есть уверенность в завтрашнем дне. В ситуации с Никитой меня больше всего порадовала его уверенность в том, что он будет в топ-3 бомбардиров лиги. Я просто восхищен его уверенностью. Я за счет бонусов свое заработаю. (Улыбается.)
— Подъяпольскому и Ожиганову дали год контракта, у Гусева есть бонус. У Адамчука ситуация другая.
— У Адамчука ситуация точно такая же. У нас было два выхода: либо мы его обмениваем, потому что у нас был игрок на замену, либо это. Ему нравится в Москве. Он сказал: «Я докажу и в следующем году мы вернемся к переговорам!»
— Считаете ли вы, что таких ситуаций лучше избегать и вы могли сработать лучше?
— Я считаю, что мы сработали идеально.
