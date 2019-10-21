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Гендиректор «Автомобилиста» о серии поражений: «После такого мне нечего сказать»

20:00
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Генеральный директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал неудачную серию клуба из Екатеринбурга. В последних 12 матчах уральцы потерпели 10 поражений, включая последнее — дома от «Ак Барса» (1:6).

— После такого мне особо нечего сказать, — заявил Рябков. — Внутри нужно работать всему штабу и команде. Только через работу мы сможем это преодолеть. (Евгений Белоусов)

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