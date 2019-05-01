Генеральный директор "Автомобилиста" прокомментировал "СЭ" возможное подписание контрактов с нападающим Павлом Дацюком и защитником Вячеславом Войновым.

– Все даже не близко, – заявил Рябков. – Мы интересовались планами Войнова и Дацюка, но понимаем приоритеты этих хоккеистов. У Вячеслава в эти дни должно быть заседание по апелляции, когда он поймет свое будущее за океаном, будет принимать решение. Дацюк определится с будущим за несколько дней. Громких переходов в ближайшее время от нас ждать не стоит. Скоро объявим о возвращении нескольких молодых наших воспитанников. (Евгений Белоусов)