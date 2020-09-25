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Гендиректор «Амура» покинул клуб

17:12
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Генеральный директор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

— Как вы знаете, мы наконец-то пригласили нового тренера «Амура». А также сменили генерального директора. Филиппенко ушел, мы оформляем нового гендиректора и дополнительно назначаем финансового директора. Теперь будет новый директор, новый тренер, и мы будем всех побеждать, — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Амур» после 10 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 5 очков.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200925/khokkey-1577779893.html

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