Гендиректор «Амура» покинул клуб

Генеральный директор «Амура» Александр Филиппенко покинул клуб, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.

— Как вы знаете, мы наконец-то пригласили нового тренера «Амура». А также сменили генерального директора. Филиппенко ушел, мы оформляем нового гендиректора и дополнительно назначаем финансового директора. Теперь будет новый директор, новый тренер, и мы будем всех побеждать, — заявил временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«Амур» после 10 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 5 очков.