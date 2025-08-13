Гендир «Шанхай Дрэгонс» Белых заявил, что у клуба есть два года на переезд в Китай
Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых назвал сроки переезда команды в Китай.
«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели — перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами», — цитирует Белых пресс-служба клуба.
7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс». С 2016 по 2020 год команда проводила домашние матчи в Китае, после чего переехала на «Арену Мытищи».
Сезон-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» проведет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|27
|20
|7
|42
|2
|Ак Барс
|27
|17
|10
|36
|3
|Авангард
|26
|16
|10
|35
|4
|Автомобилист
|28
|15
|13
|33
|5
|Нефтехимик
|28
|15
|13
|31
|6
|Трактор
|28
|13
|15
|31
|7
|Барыс
|28
|10
|18
|25
|8
|Амур
|26
|10
|16
|24
|9
|Салават Юлаев
|26
|10
|16
|23
|10
|Адмирал
|24
|9
|15
|22
|11
|Сибирь
|27
|7
|20
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|28
|19
|9
|40
|2
|Торпедо НН
|29
|18
|11
|38
|3
|Динамо Мн
|26
|17
|9
|37
|4
|Северсталь
|27
|18
|9
|36
|5
|Динамо М
|26
|16
|10
|33
|6
|Шанхай Дрэгонс
|26
|12
|14
|30
|7
|Спартак
|26
|13
|13
|29
|8
|СКА
|26
|12
|14
|28
|9
|ЦСКА
|27
|12
|15
|27
|10
|Лада
|27
|9
|18
|21
|11
|Сочи
|25
|6
|19
|17
|18.11
|17:00
|Трактор – Металлург Мг
|- : -
|18.11
|17:00
|Автомобилист – Нефтехимик
|- : -
|18.11
|18:00
|Лада – Авангард
|- : -
|18.11
|19:00
|Ак Барс – ЦСКА
|- : -
|18.11
|19:00
|Торпедо НН – Адмирал
|- : -
|18.11
|19:00
|Северсталь – Динамо Мн
|- : -
|18.11
|19:30
|Динамо М – Спартак
|- : -