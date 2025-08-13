Хоккей
13 августа, 14:49

Гендир «Шанхай Дрэгонс» Белых заявил, что у клуба есть два года на переезд в Китай

Сергей Ярошенко

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых назвал сроки переезда команды в Китай.

«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели — перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами», — цитирует Белых пресс-служба клуба.

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс». С 2016 по 2020 год команда проводила домашние матчи в Китае, после чего переехала на «Арену Мытищи».

Сезон-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» проведет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

Источник: ХК «Шанхай Дрэгонс»
Хоккей
КХЛ
ХК Шанхай Дрэгонс (Куньлунь Ред Стар)
  • azmiser

    В Шанхае нет стадиона, удовлетворяющего критериям КХЛ. Успеют ли построить за 2 года и, будут ли вообще строить?

    13.08.2025

  • SMdSH

    Да китайцы сделали команду перед своей домашней Олимпиадой. А сейчас она там нафиг никлму не нужна. ) В общем, я так понимаю, команду скоро расформируют и это будет лучшим вариантом.

    13.08.2025

  • Пан Юзеф

    Когда слышишь про "крайне амбициозные цели", сразу понимаешь, что это все муйня.

    13.08.2025

  • AlAr

    Наивно! Не представляю, как в России болели бы за команду, участвующую в чемпионате по крикету)))

    13.08.2025

