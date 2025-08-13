Гендир «Шанхай Дрэгонс» Белых заявил, что у клуба есть два года на переезд в Китай

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых назвал сроки переезда команды в Китай.

«Перед нашим клубом стоят крайне амбициозные цели — перевезти команду не просто в другой город, но и в другую страну. Страну Востока, где местную аудиторию с хоккеем предстоит еще только познакомить. Задача как можно скорее вернуться в Китай. У нас есть на это максимум два года, и тем не менее мы постараемся это сделать уже на следующий сезон. Многое в этом вопросе будет зависеть от того, как мы будем работать с китайскими партнерами и спонсорами», — цитирует Белых пресс-служба клуба.

7 августа стало известно, что «Куньлунь» переименован в «Шанхай Дрэгонс». С 2016 по 2020 год команда проводила домашние матчи в Китае, после чего переехала на «Арену Мытищи».

Сезон-2025/26 «Шанхай Дрэгонс» проведет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.