Гендир «Шанхай Дрэгонс» Белых — о назначении Галлана: «Он способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки»

Генеральный директор «Шанхай Дрэгонс» Сергей Белых объяснил назначение Жерара Галлана на пост главного тренера команды.

«Мы понимали, что сильная команда строится не один сезон, пример ярославского «Локомотива» показателен. Однако у нас этого времени, к сожалению, нет. Поэтому «Дрэгонс» нужен не просто опытный главный тренер с именем — нужен специалист, который способен сделать боеспособную команду в кратчайшие сроки. Как раз здесь вспомнилась история с «Вегасом», который в первый же свой сезон дошел до финала Кубка Стэнли. Тогда главным тренером команды был Жерар Галлан. Он же выигрывал и чемпионат мира со сборной Канады. Опять-таки, в условиях, когда в сжатые сроки нужно сделать из игроков, почти никогда не игравших друг с другом, классную команду под большие задачи. Так и получилось, что по сути единственным кандидатом, подходящим под все наши критерии, стал именно Галлан», — цитирует белых пресс-служба китайского клуба.

«Шанхай Дрэгонс» объявил о назначении 61-летнего канадца 13 августа. Контракт со специалистом рассчитан на два года.

Последним местом работы Галлана был «Рейнджерс» в сезоне-2022/23. До этого он также тренировал сборную Канады, «Вегас», «Флориду» и «Коламбус».