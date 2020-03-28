«Где-то это нас и губит». Хоккеист «Металлурга» рассказал о разнице в отношении к здоровью у русских и европейцев

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как отнеся к решению легионеров «Салавата Юлаева» покинуть команду еще до того, как было объявлено об отмене сезона в КХЛ.

— Как вам поступок легионеров «Салавата Юлаева», которые просто взяли и уехали еще до отмены сезона?

— Это европейцы. Они по-другому относятся к своему здоровью и к подобным опасностям. Мы, русский народ, подходим ко всему проще. Я считаю, что это нормальный поступок. Такой уж мы народ. Где-то это хорошо, а где-то именно это нас и губит. (Алена Гребенькова)

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