КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Где-то это нас и губит». Хоккеист «Металлурга» рассказал о разнице в отношении к здоровью у русских и европейцев

13:45
Егор Яковлев. Фото Instagram.
Егор Яковлев. Фото Instagram.
Теги:

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев рассказал, как отнеся к решению легионеров «Салавата Юлаева» покинуть команду еще до того, как было объявлено об отмене сезона в КХЛ.

— Как вам поступок легионеров «Салавата Юлаева», которые просто взяли и уехали еще до отмены сезона?

— Это европейцы. Они по-другому относятся к своему здоровью и к подобным опасностям. Мы, русский народ, подходим ко всему проще. Я считаю, что это нормальный поступок. Такой уж мы народ. Где-то это хорошо, а где-то именно это нас и губит. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Егора Яковлева читайте здесь

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир