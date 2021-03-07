В воскресенье, 7 марта, «Спартак» и ЦСКА сыграют в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Первый матч завершился непростой победой ЦСКА в овертайме — 1:0. Во второй встрече армейцы победили уверенней — 5:1.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА