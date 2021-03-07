Хоккей
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Спартак» — ЦСКА, Кубок Гагарина: где смотреть трансляцию, во сколько начало

15:15
«Спартак» и ЦСКА сыграют в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Спартак» и ЦСКА сыграют в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В воскресенье, 7 марта, «Спартак» и ЦСКА сыграют в третьем матче серии плей-офф первого раунда Кубка Гагарина. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Армейцы ведут в серии со счетом 2-0. Первый матч завершился непростой победой ЦСКА в овертайме — 1:0. Во второй встрече армейцы победили уверенней — 5:1.

Следить за матчем «Спартак» — ЦСКА вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир