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Гайдамак и Кулаков продолжит карьеры в системе «Авангарда»

12:32
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Нападающий юниорской сборной России Всеволод Гайдамак подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 17-летний Гайдамак стал обладателем Кубка Вызова. На импорт-драфте CHL он был выбран «Оттавой» под 57-м номером.

Хоккеист планировал начать сезон в клубе юниорской лиги Онтарио, но старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса.

Состав «Омских Ястребов» также пополнил защитник юниорской сборной России Артем Кулаков. Срок соглашения игрока рассчитан на три сезона.

На импорт-драфте CHL Кулаков был выбран «Эри» под 82-м номером.

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