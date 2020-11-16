Гайдамак и Кулаков продолжит карьеры в системе «Авангарда»

Нападающий юниорской сборной России Всеволод Гайдамак подписал контракт с «Авангардом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано на три года.

В прошлом сезоне 17-летний Гайдамак стал обладателем Кубка Вызова. На импорт-драфте CHL он был выбран «Оттавой» под 57-м номером.

Хоккеист планировал начать сезон в клубе юниорской лиги Онтарио, но старт сезона был отложен из-за пандемии коронавируса.

Состав «Омских Ястребов» также пополнил защитник юниорской сборной России Артем Кулаков. Срок соглашения игрока рассчитан на три сезона.

На импорт-драфте CHL Кулаков был выбран «Эри» под 82-м номером.