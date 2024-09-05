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5 сентября, 23:27

Гаврилов — об игре голкипера «Динамо» Миске: «В МХЛ есть ребята, которые больше привлекают»

Алина Савинова
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Бывший вратарь клубов КХЛ Андрей Гаврилов поделился мнением о дебютной игре американского голкипера московского «Динамо» Хантера Миски в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

В среду, 4 сентября, бело-голубые дома уступили «Куньлуню» со счетом 1:3.

«Сложно судить по одной игре. Чем-то Миска привлек скаутский отдел «Динамо», его же просматривали. Во вчерашней игре я ничего сверхъестественного не увидел. После одного матча сложно сказать, провал это или нет. Вчера, когда забивал Якупов, он потерял шайбу. Когда был первый бросок, у него был несвоевременный реверс. Скажем так, есть ребята в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ), которые больше привлекают. Надо смотреть дальше, пока у Миски первая игра в КХЛ», — цитирует Гаврилова Legalbet.

29-летний Миска в июле подписал контракт с «Динамо» на один год. Ранее он выступал за «Аризону», «Колорадо» и «Штраубинг».

Источник: Legalbet
Андрей Гаврилов
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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