Гавриков сменил "Локомотив" на СКА

Защитник "Локомотива" Владислав Гавриков переходит в СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт ярославского клуба. Детали сделки не разглашаются. "Локомотив" пожелал своему воспитаннику успехов в предстоящем сезоне.
В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 69 матчей в КХЛ, набрав 12 (4+8) очков.
Дополнительная информация
http://hclokomotiv.ru/news/news/gavrikov_pokidaet_lokomotiv/
marksan
Не сменил, а был продан за 100 лямов рублей!
20:54 26 июня
shpakЪ
Вашу бабушку, все таки это оказалось правдой... сволочи.
19:46 26 июня
1st~Tornado
КХЛ (
19:18 26 июня