Гавриков сменил "Локомотив" на СКА

Защитник "Локомотива" Владислав Гавриков переходит в СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт ярославского клуба. Детали сделки не разглашаются. "Локомотив" пожелал своему воспитаннику успехов в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 69 матчей в КХЛ, набрав 12 (4+8) очков.