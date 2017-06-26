19:14 26 июня | Хоккей — КХЛ

Гавриков сменил "Локомотив" на СКА

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Защитник "Локомотива" Владислав Гавриков переходит в СКА в обмен на денежную компенсацию, сообщает официальный сайт ярославского клуба. Детали сделки не разглашаются. "Локомотив" пожелал своему воспитаннику успехов в предстоящем сезоне.

В прошлом сезоне 21-летний игрок провел 69 матчей в КХЛ, набрав 12 (4+8) очков.

Дополнительная информация

http://hclokomotiv.ru/news/news/gavrikov_pokidaet_lokomotiv/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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marksan

Не сменил, а был продан за 100 лямов рублей!

20:54 26 июня

shpakЪ

Вашу бабушку, все таки это оказалось правдой... сволочи.

19:46 26 июня

1st~Tornado

КХЛ (

19:18 26 июня