Гатиятулин высказался о победе «Трактора» в матче с «Йокеритом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2 Б).

«Готовились к игре с «Йокеритом», всегда с ними тяжелые матчи, особенно домашние. Хотелось победить, рады, что нам это удалось. По встрече — неплохо провели первый период, во втором немного отклонились от игрового задания, стали переигрывать смены, соперник стал больше контролировать шайбу. Потратили очень много сил при игре у себя в зоне. Тем не менее, сыграли самоотверженно. В третьем периоде добавили в движении, создали несколько моментов, но не сумели их реализовать. Одержали победу, чему очень рады. Еще раз хотел бы поблагодарить наших болельщиков, нам важна их поддержка. Спасибо.

«Трактор» вновь позволил сопернику отыграть две шайбы по ходу матча? Чересчур открыто играем в каких-то моментах. Работа над потерями в зоне атаке, которые приводят к опасным моментам в своей зоне, ведется. Сегодня пропустили первый гол после потери в средней зоне. Работаем, объясняем, как избегать такие моменты.

Как проходит восстановление у Андрея Стася и Алексея Потапова? Идет по плану. Раньше срока мы их вряд ли увидим, думаю ближе к концу месяца. У Андрея 14 октября контрольный снимок. У Алексея 11 октября вытаскивают пластину, после чего у него две недели будут восстановительные тренировки. Как будет готов — сразу присоединится к команде», — цитирует Гатиятулин официальный сайт клуба.

Автором победного буллита в серии послематчевых штрафных бросков стал Томаш Гика. Челябинский клуб прервал 11-матчевую победную серию «Йокерита».