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Гатиятулин: «У Ткачева небольшое повреждение, но думаю, с ним все в порядке»

20:45
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (2:1).

«После предыдущей игры для нас было важно победить. Здорово, что болельщиков на трибунах прибавилось, спасибо им за поддержку. Напряженный матч во всех трех периодах, придерживались задания на игру, неплохо контролировали шайбу в зоне атаки, хорошо сыграли в обороне. Слова благодарности команде за самоотдачу и характер.

Перестановки в звеньях? Во время предсезонной подготовки только одна тройка сыграла в полном составе, поэтому не хотели тасовать звенья с начала чемпионата. Важно было понять, кто с кем работает, но после игры с минским «Динамо» решили поменять тройки. Хорошо, что все получилось.

У Владимира Ткачева небольшое повреждение, но матч доиграл и, думаю, с ним все в порядке", — цитирует Гатиятулина официальный сайт КХЛ.

В составе победителей отличились Теему Пулккинен и Владимир Ткачев. Единственную шайбу у ЦСКА забросил Лукас Валльмарк.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/09/23/489976.html

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Александр Кравченко все материалы автора

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