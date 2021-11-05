Гатиятулин: «Слова благодарности команде за самоотдачу и за победу»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (5:4 ОТ).

— Матч оставил двоякое впечатление. Если первый период сложился для нас хорошо, играли по заданию, то второй отрезок перевернул игру своими ошибками, где-то отошли от плана, стали терять шайбу, что приводило к опасным моментам и удалениям, чем соперник и воспользовался. В третьем периоде внесли коррективы. Вышли с желанием переломить. Рады, что нам это удалось, сравняли счет и одержали победу в овертайме. Слова благодарности команде за самоотдачу и за победу, — приводит слова тренера сайт «Трактора».

— Почему в каждом матче столько невынужденных удалений?

— Игровая дисциплина. Над этим работаем после каждой игры, говорим, объясняем. Будем думать, как от них избавиться, чтобы их минимизировать. Будем исправлять.

— Вопрос по тройке Абрамов — Седлак — Тертышный. Сложилось чувство, что Седлак играл на себя, солировал. Комбинационной игры, которую мы привыкли видеть, не было. С чем это может быть связано?

— Возможно, где-то усталость. Не хватало свежести, где-то соперник был более быстр. Не скажу, что Седлак играл на себя. Каждая игра — она разная. Взаимодействие было. У нас есть день на восстановление. Свежесть придет в следующей игре.