Гатиятулин рассказал о травмированных игроках «Трактора»
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:2).
— Хорошее начало было, здорово провели первый период. Во втором периоде, то, что требовали от ребят, они выполняли. Потом допустили ошибку, дали сопернику вернуться в игру. В начале третьего периода «Барыс» сыграл активно, поймал нас на ошибке. Тем не менее, смогли выравнять матч, сыграли по счету и довели поединок до победы. Рады этой победе. Слова благодарности команде и, конечно, нашим болельщикам за поддержку.
— Сегодня очень важный матч для «Трактора» — день рождения клуба и последняя домашняя встреча в году. Как-то это повлияло психологически на команду?
— Конечно, готовились. Хотели порадовать наших болельщиков в такой день — нам это удалось. Это был один из моментов при подготовке к игре. Еще перед матчем было видно концентрацию ребят и команды. Все хотели победить и рады этой победе.
- Что случилось с Алексеем Потаповым?
— Небольшое повреждение. К сожалению, доиграть матч не смог. Сейчас врачи занимаются. Будем ждать информацию, сейчас пока не могу ничего сказать.
— Что известно по Алексею Бывальцеву?
— Завтра выходит на лед. Будем смотреть в каком он состоянии. В поездку поедет с командой, там посмотрим. Возможно дадим сыграть. Будем отталкиваться от его состояния.
— Состояние Сергея Телегина сегодня ухудшилось? Поедет ли он в поездку?
— Вчера немного недомогал. Сегодня была температура. Он хотел сегодня играть, но мы понимаем, что не надо этого делать. Дали время подлечиться ему. День есть, завтра — выходной. Посмотрим на его состояние, если все в порядке, то поедет в поездку и будет играть.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/41703-21-22-traktor-vs-barys-press-konferentsiya/
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