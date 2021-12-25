Гатиятулин рассказал о травмированных игроках «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился впечатлениями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (4:2).

— Хорошее начало было, здорово провели первый период. Во втором периоде, то, что требовали от ребят, они выполняли. Потом допустили ошибку, дали сопернику вернуться в игру. В начале третьего периода «Барыс» сыграл активно, поймал нас на ошибке. Тем не менее, смогли выравнять матч, сыграли по счету и довели поединок до победы. Рады этой победе. Слова благодарности команде и, конечно, нашим болельщикам за поддержку.

— Сегодня очень важный матч для «Трактора» — день рождения клуба и последняя домашняя встреча в году. Как-то это повлияло психологически на команду?

— Конечно, готовились. Хотели порадовать наших болельщиков в такой день — нам это удалось. Это был один из моментов при подготовке к игре. Еще перед матчем было видно концентрацию ребят и команды. Все хотели победить и рады этой победе.

- Что случилось с Алексеем Потаповым?

— Небольшое повреждение. К сожалению, доиграть матч не смог. Сейчас врачи занимаются. Будем ждать информацию, сейчас пока не могу ничего сказать.

— Что известно по Алексею Бывальцеву?

— Завтра выходит на лед. Будем смотреть в каком он состоянии. В поездку поедет с командой, там посмотрим. Возможно дадим сыграть. Будем отталкиваться от его состояния.

— Состояние Сергея Телегина сегодня ухудшилось? Поедет ли он в поездку?

— Вчера немного недомогал. Сегодня была температура. Он хотел сегодня играть, но мы понимаем, что не надо этого делать. Дали время подлечиться ему. День есть, завтра — выходной. Посмотрим на его состояние, если все в порядке, то поедет в поездку и будет играть.