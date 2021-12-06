Гатиятулин рассказал о травмированных игроках «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гартиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (3:2 ОТ).

— Понимали, как играет оппонент, что придется все время преодолевать. Соперник играет строго в обороне, ждет контратак. То, что ждали от них, так и получилось. Создавали моменты хорошие, к сожалению, не смогли реализовать, чтобы более уверенно контролировать игру. Соперник воспользовался нашими ошибками. Такая непростая игра, но рады победе. Важно было победить — мы победили. Слова благодарности болельщикам за поддержку, нас все время поддерживают. Это команде очень помогает, — цитирует тренера сайт «Трактора».

— Надолго ли выбыли Алексей Бывальцев и Вячеслав Основин? И почему Евгений Кулик сегодня отсутствовал?

— Алексей Бывальцев, наверное, после перерыва вернется. Евгений Кулик приболел — температура. Вячеслав Основин, скорее всего, тоже после перерыва.

— Сергей Телегин и Владимир Ткачев вызваны в сборную России. Насколько тяжело будет без них тренироваться в паузу?

— У нас также хоккеисты в сборные Чехии и Швеции едут. Хотелось бы, чтобы команда вместе была, нужно дать всем восстановиться. Запланирован тренировочный процесс, есть над чем поработать в физическом и в тактическом плане. Тем не менее, это сборная, представлять страну — честь. Здесь нет никаких вопросов.