«Поедет на обследование в больницу». Гатиятулин рассказал о травме Бывальцева
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:1).
— Непростой матч. Прошлая встреча наложила отпечаток, присутствовала скованность в начале игры. Потом сыграли по заданию, дисциплинировано, в обороне хорошо сыграли, создавали моменты, реализовывали. Рады победе. Слова благодарности команде за игру, за самоотдачу. Конечно, нашим болельщикам за поддержку.
— Что с Андреем Стасем?
— Приболел. После прошлой игры температура была высокая. Дали восстановиться. Возможно, в следующей игре появится.
— Какое состояние у Алексея Бывальцева?
— Скорее всего, поедет на обследование в больницу. Сейчас держит лед в раздевалке, с ним занимаются врачи.
- На ваш взгляд, Хохлачев виноват в том, что въехал колено в колено в моменте с Алексеем Бывальцевым?
— Пересмотрим видео. Тем, кто отвечает за эти моменты — им виднее. Я ничего комментировать не буду, пока не посмотрю.
Дополнительная информация:
https://hctraktor.org/media/news/41353-21-22-traktor-vs-spartak-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
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