«Поедет на обследование в больницу». Гатиятулин рассказал о травме Бывальцева

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (4:1).

— Непростой матч. Прошлая встреча наложила отпечаток, присутствовала скованность в начале игры. Потом сыграли по заданию, дисциплинировано, в обороне хорошо сыграли, создавали моменты, реализовывали. Рады победе. Слова благодарности команде за игру, за самоотдачу. Конечно, нашим болельщикам за поддержку.

— Что с Андреем Стасем?

— Приболел. После прошлой игры температура была высокая. Дали восстановиться. Возможно, в следующей игре появится.

— Какое состояние у Алексея Бывальцева?

— Скорее всего, поедет на обследование в больницу. Сейчас держит лед в раздевалке, с ним занимаются врачи.

- На ваш взгляд, Хохлачев виноват в том, что въехал колено в колено в моменте с Алексеем Бывальцевым?

— Пересмотрим видео. Тем, кто отвечает за эти моменты — им виднее. Я ничего комментировать не буду, пока не посмотрю.